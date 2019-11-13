Екатерина Шпица блистала — в буквальном смысле слова — на церемонии вручения премий журнала Glamour, которая состоялась 12 ноября в столичной «Геликон-опере». На актрисе было сверкающее серебристое платье до пола с прорезями на бедрах, спине и животе, подчеркивающее каждый изгиб ее тела. Самым удачным, на ее взгляд, снимком Екатерина решила поделиться со своими поклонниками в Instagram.

Instagram @katerinashpitsa

«Среди всех фотографий с премии „Женщина года“ Glamour Russia эта, пожалуй, моя любимая! Но я пока не знаю, кто ее автор. Как только узнаю, дополню публикацию его прекрасным именем», — подписала фото Шпица.

В Stories актрисы также появилось видео с церемонии, на нем подчеркивающий фигуру наряд можно разглядеть в движении. Фанаты пришли в восхищение, а некоторые и в недоумение, заподозрив артистку в использовании фотошопа.

«Такая красивая! В этом ракурсе немного похожи на Миллу Йовович».

«Какая шикарная!»

«Я аж губу прикусил от такого шика блеска, наряд — бомба, очень сексуально!»

«Откуда попа такая, вы же очень худая. Опять фотошоп?»

«Норм мышцы!»

«Какой шикарный поп! Да, там еще платье, прическа, образ, но поп — фантастик!»

«А платье-то похоже беструсовочное…» — комментируют увиденное поклонники актрисы.

Ранее 5-tv.ru писал, что обладательницей премии «Женщина года-2019» по версии журнала Glamour стала телеведущая Регина Тодоренко, однако соцсети раскритиковали платье, в котором она пришла на церемонию.