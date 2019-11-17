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«Патриоты»: Украинские силовики вывесили флаги США на своих позициях в Донбассе

, 20:02 | Сергей Зеленский Фото 162

Таким образом военнослужащие Незалежной хотели понравиться американскому журналисту.

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Украинские военнослужащие подняли флаги США над своими позициями вблизи сел Крымское и Мироновский, сообщили в самопровозглашенной Луганской народной республике.

Американские государственные символы появились в преддверии приезда журналиста The New York Times Хоффмана Вэйна.

Lug-info.com

Представитель народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко пояснил, что таким образом эти «патриоты» руководствовались тем, что «широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине», сообщает «Луганский информационный центр».

Он добавил, что подобными действиями украинские командиры продемонстрировали, «под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента».

Филипоненко добавил, что любой школьник знает, что вывешенный флаг того или иного государства на участке местности означает принадлежность к соответствующему государству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 27 ноября.

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