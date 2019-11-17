«Патриоты»: Украинские силовики вывесили флаги США на своих позициях в Донбассе

Украинские военнослужащие подняли флаги США над своими позициями вблизи сел Крымское и Мироновский, сообщили в самопровозглашенной Луганской народной республике.
Американские государственные символы появились в преддверии приезда журналиста The New York Times Хоффмана Вэйна.
Представитель народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко пояснил, что таким образом эти «патриоты» руководствовались тем, что «широкая общественность Америки узнает, насколько ее любят и ждут на Украине», сообщает «Луганский информационный центр».
Он добавил, что подобными действиями украинские командиры продемонстрировали, «под чьим руководством и при чьей всесторонней поддержке ведется война в Донбассе, а также кому именно выгоден вооруженный конфликт на востоке европейского континента».
Филипоненко добавил, что любой школьник знает, что вывешенный флаг того или иного государства на участке местности означает принадлежность к соответствующему государству.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 27 ноября.