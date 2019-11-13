Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 27 ноября

Следующая встреча контактной группы по Донбассу пройдет в Минске 27-го ноября. Участники диалога продолжат обсуждать соблюдение перемирия и устранение нарушений на участках разведения сил в Донбассе.

Как раз, сегодня этот процесс завершился с обеих сторон в районе Петровского. Ранее это было сделано в Золотом. Однако, в ДНР обеспокоены тем, что украинские силовики уходят не просто так — они устанавливают мины на участке отвода сил в Донбассе, хотя должны были, наоборот, провести разминирование. Таковы данные разведки.

Кроме того, в ДНР заявляют, что украинские военные создают помехи для беспилотников миссии ОБСЕ, поэтому беспрепятственно отследить, как идет отвод сил — проблематично.