Психолог Олеся Миронова объяснила, почему многие женщины выбирают себе в спутники мужчин, которые на фоне приземленных бывших выглядят необычными и глубокими людьми. Исключением не стала сама Ксения Собчак. Об этом пишет сайт Teleprogramma.pro.

По мнению Олеси, девушки часто ставят во главу угла загадочность и глубокомыслие — в ущерб способности быть прекрасным отцом и отзывчивым, любящим мужем.

Instagram @vse_o_socionike

«Ведь бывший не умеет с трудносочиненным лицом говорить о великом. А у нынешнего это получается виртуозно», — написала Миронова в своем Instagram.

Психолог предостерегает, что за маской таинственности и философичности нового бойфренда часто скрывается самолюбование и нарциссизм. Первое время влюбленная женщина не будет замечать эти качества, но прозрение рано или поздно наступит.

«Понимание приходит потом, когда на просьбу поддержать и позаботиться, новый избранник лишь нахмурит бровь, а ты часом не забыла, кто тут у нас гений? Вот тогда и вспомнится бывший, его восхищенные глаза, горячие руки и теплая земная энергия».

Мнение подписчиков и экспертов разделились. Кто-то предположил, что эпатаж и пафос пары Богомолова и Собчак — пиар, а сами возлюбленные — вполне нормальные люди.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Ксении Собчак обрадовались ее изменениям во внешности.