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Ариана Гранде сообщила о проблемах со здоровьем

, 22:10 | Анастасия Игонина 63

Поклонники опасаются отмены гастрольного тура певицы.

Фото: Zuma\TASS

Поклонники Арианы Гранде бьют тревогу — здоровье их любимой артистки под угрозой. Об этом сообщает издание Mirror.

Возможно, Гранде даже придется отменить несколько концертов — сейчас артистка гастролирует с шоу Sweetener. Ариана почувствовала себя плохо во время выступления в Шарлотсвилле — ей вдруг стало тяжело дышать.

Гранде заверила поклонников, что ей очень не хочется отменять запланированные концерты. Однако пока она не готова сказать наверняка, сможет ли продолжить гастроли. Об окончательном решении Ариана обещала сообщить позже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что отменить концерты пришлось российской певице Лене Темниковой.

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