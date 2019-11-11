«Абсолютно разбита»: Темникова в отчаянии из-за отмены концертов

Сразу три концерта Лены Темниковой отменили организаторы. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Певица рассказала, что в последний момент продюсерский центр, который отвечал за организацию, отменил выступления в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске. Темникова поделилась своими эмоциями по поводу произошедшего.

«Я абсолютно разбита… Все, отключаюсь на сутки. Я опустошена», — откровенно пишет звезда.

Артистка также отметила, что все меньше доверяет различным помощникам и утверждается в своей идее самостоятельной организации туров и отдельных выступлений. Деньги за отмененные концерты поклонникам вернут — Лена пообещала, что тем, кто приобретал билеты на ее официальном сайте в дополнение к этому начислят аналогичную сумму бонусных баллов, которые можно потратить на покупки в ее онлайн-магазине.

Instagram @lenatemnikovaofficial

Поклонники с сочувствием отнеслись к переживаниям Темниковой. Фолловеры призвали любимую певицу не отчаиваться и не тратить лишние нервы.

«Не расстраивайтесь. Все будет хорошо!»

«Лена, солнце, не переживай! Все будет хорошо.»

«Все будет хорошо, иначе быть не может», — успокаивают артистку пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что челябинская чиновница спела вместе с Темниковой.