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  4. В России предлагают ужесточить ограничения на продажу алкоголя

В России предлагают ужесточить ограничения на продажу алкоголя

, 4:09 | Светлана Шевченко 30

Представители ОНФ полагают, что это поможет сократить количество преступлений и ДТП.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе, Алексей Майшев, Павел Бедняков

«Общественный народный фронт» (ОНФ) направил кабинету министров РФ предложение сократить до 22.00 введение времени на запрет продажи алкоголя на федеральном уровне. Об этом сообщает Iz.ru.

В настоящее время по всей России запрет на продажу алкоголя вводится с 23.00 до восьми утра. Далее уже каждый регион вводит свои ограничения. Так, например, в Чечне алкоголь можно купить только с восьми до десяти часов утра, а в Санкт-Петербурге с 11.00 до 22.00.

Представители ОНФ полагают, что ужесточение на час поможет сократить количество совершаемых на почве употребления алкоголя ДТП и преступлений в стране. По данным организации, в Минздраве эту идею одобрили.

В министерстве получение предложения от ОНФ подтвердили и добавили, что опыт ограничительных мер давно уже подтвердил свою эффективность. Так за последние семь лет потребление алкоголя снизилось почти в два раза.

Ритейлеры с введением нового ограничения категорически не согласны. Дополнительные запреты приведут к убыткам, полагают в ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), а также может привести к тому, что граждане начнут чаще покупать контрафактную продукцию.

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