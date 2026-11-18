Кожевникова призвала отказаться от стереотипа о превосходстве западных фильмов

Актриса Мария Кожевникова выступила против устоявшегося мнения о превосходстве западного кино над отечественным. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы».

Звезда сериала «Универ» отметила, что зрителю следует избавиться от этого стереотипа. По ее словам, такое убеждение пришло из недавнего прошлого, когда в обществе считали, что все импортное лучше своего.

«Мне надоело, что мы все время оглядываемся на Запад. Знаете, это в 90-е, когда все открылось, мы там: „жвачка лучше, джинсы лучше“. Мне кажется, что пора об этом забыть, что "голливудское кино намного лучше"», — сказала она.

Артистка также заявила, что зарубежное кино, как и российское, сегодня бывает очень разным. Кожевникова уточнила, что даже известные актеры порой снимаются в проектах, которые не оправдывают надежд зрителей.

«Ты вроде идешь на фамилию, а потом думаешь: «А что это было вообще? И для чего это было?“», — добавила Мария.

При этом актриса признала, что современное кино переживает непростые времена, и причина кроется в нехватке качественных сценариев. Она подчеркнула, что из-за этого удивить зрителя чем-то новым становится все сложнее.

Кожевникова многим запомнилась по роли студентки Аллы Гришко в популярном сериале «Универ». Она также успела сняться в таких известных проектах, как «Кремлевские курсанты», «Склифосовский», а в 2015 году она появилась в историко-военной драме «Батальонъ» — ради роли в фильме актриса сбрила волосы. В 2026 году она вернулась к образу Гришко в сериале «Универ. 15 лет спустя».

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