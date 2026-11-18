Даже в нейтральном статусе: Финляндия закрыла въезд фигуристам из России
В Федерации фигурного катания России заявили, что решение Хельсинки противоречит Олимпийской хартии. Ранее аналогичные меры ввела Норвегия.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Скандал с отказом допускать российских спортсменов на международные соревнования набирает обороты. Финляндия, где скоро пройдет серия Гран-при по фигурному катанию, запретила въезд в страну нашим атлетам. Причем ограничения затронули даже нейтральных спортсменов.
В Федерации фигурного катания России заявили, что это решение противоречит Олимпийской хартии. Но финны в этом вопросе далеко не первые.
Накануне Норвегия ограничила въезд россиянам и белорусам. А уже в предстоящие выходные в Лиллехаммере, стартует Кубок мира по прыжкам с трамплина, а в декабре в Тронхейме состоятся этапы Кубка мира по лыжным гонкам и лыжному двоеборью.
На всех соревнованиях абсолютно законно россияне могли бы претендовать на медали.
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