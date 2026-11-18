Главные политические новости в ближайшие дни будут приходить из Китая, там проходит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В китайский город Шэньчжэнь съезжаются те, кто определяет будущее как минимум половины земного шара.

В аэропорту Баоань приземлился самолет российского президента Владимира Путина. Китайцы умеют встречать дорогих гостей, есть даже ощущение, что красная дорожка у них с каждым визитом все шире. Еще несколько деталей подметил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

«Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС. На летном поле российского президента встречают и почетным караулом, и военным оркестром, и целой армией студентов с цветами и флажками. И хотя этот визит не носит статуса государственного, уровень приема вполне ему соответствует. Кортеж российского президента отъезжает с летного поля. В Китае сейчас глубокая ночь. Времени для отдыха немного, практически нет. Потому что программа начинается рано утром», — сказал журналист.

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