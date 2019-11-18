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Принц Эндрю опроверг обвинения в сексуальном насилии

, 7:23 | Валентин Черников 33

Герцог Йоркский уверяет, что не был связан с пострадавшими от домогательств.

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Принц Эндрю заявил о своей непричастности к жертвам сексуального насилия. После полугодовалого молчания Герцог Йоркский дал интервью ВВС, в котором опроверг обвинения в домогательствах.

Как сообщал 5-tv.ru, журналистка американского телеканала ABC Эми Робак выступила с заявлением, что три года назад записала интервью с одной из предполагаемых жертв финансиста-миллиардера Джеффри Эпштейна. 10 августа он был найден мертвым в тюремной камере после обвинений в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, включая несовершеннолетних.

В числе высокопоставленных клиентов Эпштейна называли сына Елизаветы II. Против принца Эндрю свидетельствовали две девушки. Одна из них, Вирджиния Джуффре, уверяет, что в 17-летнем возрасте ее трижды принуждали к сексу с членом британской королевской семьи. Жертва подробно рассказала, где и как проходили интимные встречи.

В интервью принц заверил, что ранее не был связан с пострадавшими. При этом герцог признал, что общался с Эпштейном, но не замечал за ним ничего подозрительного, о чем искренне сожалеет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леди Ди скрывала от принца Чарльза пол своего второго ребенка.

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