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Американская журналистка пожаловалась на угрозы королевской семьи

, 18:41 Видео 52

Эми Робак утверждает, Букингемский дворец три года назад не дал выйти в эфир ее интервью с одной из жертв Джеффри Эпштейна.

Фото: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

В сети появился видеоролик, на котором журналистка телеканала ABC Эми Робак жалуется, что еще три года назад записала интервью с одной из предполагаемых жертв Джеффри Эпштейна Вирджинией Джуффр, но руководство телеканала не позволило ей выпустить его в эфир. Как сообщается, Робак говорила, думая, что видеокамеры выключены.

Как сообщает BBC, Верджиния заявила следствию, что Эпштейн заставлял ее заниматься сексом с влиятельными мужчинами, в том числе якобы и с принцем Эндрю, герцогом Йоркским, когда она была еще несовершеннолетней. Эми Робак на видео говорит, что эта информация была у нее уже тогда, но королевская семья, узнав о существовании интервью, угрожала «миллионами разных способов».

В редакции ABC News заявили британскому ВВС, что в словах журналистки нет ни слова правды, а Букингемский дворец переадресовал вопрос обратно к американскому телевидению.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 66-летний американский финансист-миллиардер Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля. Он обвинялся в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, в том числе и несовершеннолетних. 10 августа он был найден мертвым в тюремной камере. По официальной версии, он свел счеты с жизнью.  Помимо принца Эндрю, клиентами Эпштейна называют экс-президента США Билла Клинтона, бывшего британского премьера Тони Блэра, рок-музыканта Мик Джаггера и других.

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