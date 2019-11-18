Очевидцы сообщают о стрельбе в городе Фресно, штата Калифорния. По предварительной информации, есть погибшие — несколько человек.
Очевидцы сообщают о стрельбе в Калифорнии
Сегодня, 8:20 | Светлана Шевченко Происшествия Срочная новость 32
По предварительным данным, есть погибшие.
Фото: www.globallookpress.com / Tampa Bay Times
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