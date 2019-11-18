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Очевидцы сообщают о стрельбе в Калифорнии

, 8:20 | Светлана Шевченко Срочная новость 32

По предварительным данным, есть погибшие.

Фото: www.globallookpress.com / Tampa Bay Times

Очевидцы сообщают о стрельбе в городе Фресно, штата Калифорния. По предварительной информации, есть погибшие — несколько человек.

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