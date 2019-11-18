ТОП-7 мужских имен, обладатели которых никогда не изменяют

Исследователи в области ономастики убеждены, что имя человека способно влиять на его судьбу. Поэтому, прежде, чем называть младенца, специалисты советуют учесть его дату рождения, историю и особенности существующих имен. На данные факторы следуют внимание обращать внимания и при выборе партнера. Например, как отмечает портал «Новости Зеленодольска» представители определенных мужских имен не склонны к изменам. Других, напротив, часто уличают в неверности.

Агентство составило список из семи имен, обладатели которых никогда не заглядываются по сторонам.

Владимир

Мужчины, названные именем Владимир, могут обеспечить надежность и уверенность своей возлюбленной. Рядом с таким человеком любая женщина будет себя чувствовать себя, как за каменной стеной. Владимир никогда не даст повода для ревности и не допустит, чтобы его избранница переживала.

Борис

Мужчины, названные именем Борис, живут по правилам морали. Слова «измена» и «ложь» для них неприемлемы в семейной жизни. Они не склонны завязывать романы на стороне и не допустят подобного в отношение своей второй половинке. Если женщина изменит человеку с таким именем, то он ей этого никогда не простит.

Георгий

Те, кого родители назвали именем Георгий, по жизни будут пользоваться популярностью множества поклонниц. Однако, как правило, таким мужчинам нет до них дела. Сердце Георгия принадлежит одной единственной, любовь к которой ничто не сможет разрушить. Рядом с таким мужчиной женщина всегда будет чувствовать себя желанной и неповторимой.

Тимур

Тимур — это примерный муж и семьянин, который станет лучшим другом для своей жены. Он окружит свою супругу заботой, никогда не позволит ей грустить и сделает все возможное, чтобы она была в нем уверенна. Такой мужчина никогда не допустит разлада в семье и не решится на интрижку.

Сергей

Сергей перестанет смотреть по сторонам сразу после того, как выйдет из ЗАГСа со своей единственной. После этого ни одна женщина, какой бы привлекательной и интеллектуальной она не была, покорить сердце этого мужчины не сможет. Сергеи по жизни однолюбы, поэтому ничто не сможет их заставить отказаться от своей избранницы.

Константин

Мир Константина перевернется сразу после того, как он встретит свою даму сердца. Супруга для него станет любовницей, другом и матерью, а семейная жизнь будет напоминать сказочный рассказ. В такой идиллии не будет места для мелких интрижек и глупых ссор. Константин готов на все ради того, чтобы его возлюбленная чувствовала себя защищенной.

Антон

Антон - романтичная натура, которой сложно найти свою любовь. Мужчины с этим именем долго ищут ту единственную, которая будет и в постели хороша, и за кухонной плитой. А как только найдут, никому и ни за что не отдадут свою возлюбленную и будут бороться за нее до последнего. Смотреть на кого-то, кроме своей жены, для Антона бессмысленно. Его супруга для него - идеал и эталон, лучше которого нет и не может быть.

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