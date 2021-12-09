ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером

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Анастасия Игонина
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Астрологи рассказали, с девушками каких знаков зодиака сложнее всего поладить.

ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером

Фото: www.globallookpress.com © CHROMORANGE / Bilderbox

Астрологи назвали ТОП-5 знаков зодиака, представительницы которых обладают самым ужасным характером.

Первую строчку заняли дамы, родившиеся под знаком Льва. Эти девушки нуждаются в любви, заботе и постоянном внимании. Из Львиц получаются самые строгие и требовательные супруги. Впрочем, капризность представительницам знака легко прощается — взамен они готовы отдать ничуть не меньше.

На втором месте оказались Скорпионы. Серебро рейтинга им обеспечила излишняя эмоциональность. Конечно, буря чувств делает из представительниц знака страстных любовниц, однако в быту это качество больше мешает отношениям, чем способствует им.

Бронзу получают Раки. Как пишет издание «Экономика сегодня», эти девушки очень заботливы и нежны. Но проблема в том, что зачастую они перебарщивают с этими качествами. Нежность превращается в навязчивость, а забота — в гиперопеку. Попытки объяснить Ракам, что они перегнули палку, как правило, ранят их в самое сердце.

Девы заняли в ТОП-5 предпоследнюю строчку. Эти барышни буквально с магнетической силой притягивают к себе противоположный пол. Однако заслужить их расположение непросто — Девы требуют поступков для завоевания собственного сердца, пусть и не слишком глобальных. В быту представительницы знака не менее требовательны, особенно в вопросах порядка и чистоты.

Замыкают пятерку дам с непростым характером Близнецы. Проблема этих девушек — в тяге к интригам и сплетням. Это заставляет всех окружающих жить в постоянном напряжении, осознавая, что любое слово может стать как почвой для новых слухов, так и поводом для крупной ссоры. Кроме того, Близнецы никогда не отказывают себе во флирте с другими мужчинами.

Ранее 5-tv.ru опубликовал гороскоп на март 2022 года для всех знаков зодиака.

-12° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
73.85
-0.29 83.36
-0.35
ТОП-5 знаков зодиака женщин с ужасным характером

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