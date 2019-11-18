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  4. Житель Великобритании нашел в Шервудском лесу золотое кольцо времен Робин Гуда

Житель Великобритании нашел в Шервудском лесу золотое кольцо времен Робин Гуда

, 15:58 Эфирная новость 102

37-летний Марк Томпсон отправился в Ноттингемширский лес (он же Шервудский) с металлоискателем и обнаружил прекрасно сохранившееся кольцо XV века.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrew Crowley Mob: 07973254493, 5-tv.ru

В легендарном Шервудском лесу нашли украшение, которое вполне мог отобрать у богатых, но видимо так и не успел отдать бедным, сам благородный разбойник Робин Гуд. Золотое кольцо XV века с сапфиром, обнаружил местный кладоискатель. Драгоценность, по словам экспертов, могла принадлежать только знатной особе. Подлинность артефакта уже подтверждена. Приблизительная стоимость кольца — 50 тысяч фунтов стерлингов — больше четырех миллионов рублей, и за право выставить его на продажу уже спорят самые известные аукционы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на аукцион выставят легендарные носки Майкла Джексона.

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