Житель Великобритании нашел в Шервудском лесу золотое кольцо времен Робин Гуда

В легендарном Шервудском лесу нашли украшение, которое вполне мог отобрать у богатых, но видимо так и не успел отдать бедным, сам благородный разбойник Робин Гуд. Золотое кольцо XV века с сапфиром, обнаружил местный кладоискатель. Драгоценность, по словам экспертов, могла принадлежать только знатной особе. Подлинность артефакта уже подтверждена. Приблизительная стоимость кольца — 50 тысяч фунтов стерлингов — больше четырех миллионов рублей, и за право выставить его на продажу уже спорят самые известные аукционы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на аукцион выставят легендарные носки Майкла Джексона.