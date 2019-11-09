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  4. Фото: на аукцион выставят легендарные носки Майкла Джексона

Фото: на аукцион выставят легендарные носки Майкла Джексона

, 3:27 | Анастасия Игонина Фото 20

В них легенда мировой эстрады впервые исполнил «лунную походку».

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Фото, видео: Imago/TASS, Instagram @novosti_na_divane

Носки Майкла Джексона готовятся выставить на аукцион за кругленькую сумму. Стартовая цена лота — 100 тысяч долларов.

Снимок предмета одежды легенды поп-музыки появился в социальных сетях. Стоит отметить, что такую высокую цену за лот просят неспроста — именно в этих белоснежных и расшитых стразами носках Джексон впервые исполнил свою культовую «лунную походку» в 1983 году. После этого выставленные на торги носки артист не надевал.

Instagram @novosti_na_divane

Впоследствии Майкл Джексон подарил эту часть гардероба своему менеджеру. Подарок певец сопроводил письмом с благодарностью.

«Дарю тебе эти носки за то, что ты никогда не позволял себе расслабиться во время тура», — значится в послании, которое тоже будет выставлено на аукционе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что коллекцию постеров к фильмам про Бонда продали почти за 300 тысяч долларов.

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