Фото: на аукцион выставят легендарные носки Майкла Джексона

Носки Майкла Джексона готовятся выставить на аукцион за кругленькую сумму. Стартовая цена лота — 100 тысяч долларов.

Снимок предмета одежды легенды поп-музыки появился в социальных сетях. Стоит отметить, что такую высокую цену за лот просят неспроста — именно в этих белоснежных и расшитых стразами носках Джексон впервые исполнил свою культовую «лунную походку» в 1983 году. После этого выставленные на торги носки артист не надевал.

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Впоследствии Майкл Джексон подарил эту часть гардероба своему менеджеру. Подарок певец сопроводил письмом с благодарностью.

«Дарю тебе эти носки за то, что ты никогда не позволял себе расслабиться во время тура», — значится в послании, которое тоже будет выставлено на аукционе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что коллекцию постеров к фильмам про Бонда продали почти за 300 тысяч долларов.