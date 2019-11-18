79-летний Эммануил Виторган рассказал, готов ли снова стать отцом

Советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган вместе с супругой Ириной Млодик дал откровенное интервью в эфире программы на федеральном канале. В беседе с журналистами он рассказал о воспитании детей. Совсем недавно 79-летний артист снова стал отцом. На свет появилась его дочь Клара.

По словам 57-летней жены артиста, решиться на рождение ребенка в зрелом возрасте было нелегко, однако, к счастью, все обошлось благополучно.

«Эмбрионов было много», — отметила Ирина.

«Еще в запасе осталось», — иронично дополнил слова своей супруги Виторган.

После такого неожиданного заявления артиста у ведущих созрел вопрос: планирует ли пара пополнение в семействе в ближайшее время. Актер признался, что их с Млодик нередко спрашивают об этом. Многие шутят, что им пора уже родить сына. Однако пока звездные родители не думали о том, чтобы подарить братика своим дочерям. Они занимаются воспитанием своих наследниц и иногда перекладывают часть своих родительских обязанностей на нянь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что супруга актера Эммануила Виторгана 57-летняя Ирина Млодик попробовала себя в роли певицы.