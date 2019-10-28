Жена Виторгана в образе пионерки спела «детским» голосом на капустнике

Супруга актера Эммануила Виторгана 57-летняя Ирина Млодик попробовала себя в роли певицы. Знаменитость выступила на капустнике «Рожденные в СССР», прошедшем в культурном центре ее мужа. Для выхода на сцену исполнительница повязала на шею красный пионерский галстук. Кадры с концерта гордый Виторган опубликовал в Instagram.

По теплой атмосфере в зале можно понять — пение Ирины Млодик в образе пионерки пришлось публике по душе. Чего не скажешь о дебютном гастрольном туре звездной пары «За все тебя благодарю!». После него супруге Эммануила Виторгана советовали заняться домашними делами и не петь больше своим чересчур детским голосом, пишет сайт Теleprogramma.pro. Теперь же фанаты одарили новоявленную певицу комплиментами.

«Было здорово!»

«Молодцы! Удачи вам!» — написали фолловеры.

Ирина Млодик и 79-летний Эммануил Виторган сыграли свадьбу в 2003 году. С тех пор у супругов появилось две лапочки-дочки: Этель и Клара.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Эммануила Виторгана не справляется с годовалой дочерью.