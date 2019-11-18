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В каких российских регионах стремительно растут зарплаты

, 13:30 | Карина Бернтгольц Видео 25

Эксперты составили рейтинг городов, в которых за январь — август 2019 года резко увеличилось жалование работников.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Евгений Курсков

Изучив данные Росстата, эксперты составили рейтинг российских регионов, в которых стремительнее всего растет уровень заработной платы. Для анализа привлекалась информация об изменениях начислений от работодателей с января по август и определялся средний процент роста в этом году. Как отмечают «Известия», размер жалования при составлении списка не учитывался.

Согласно результатам исследования, заметнее всего зарплата выросла у жителей Тывы. За январь — август их жалование увеличилось примерно на 13%. На втором месте в рейтинге — Севастополь. Там работники стали получать в среднем на 11,6% больше. Тройку лидеров замыкает Костромская область, где рост начислений оценивается в 10,9%.

На последнем месте в списке оказался Санкт-Петербург. Анализ показал, что за январь — август в Северной столице зарплаты увеличились в среднем на 3,6%. Также последние места в списке заняли Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область с 4%.

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В каких российских регионах стремительно растут зарплаты

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