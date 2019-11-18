«Страх и беспокойство»: актер Симонов рассказал об уходе от жены к юной студентке

Актер Владимир Симонов рассказал, как ушел от второй жены к молодой студентке. Откровениями он поделился в эфире телеканала «Россия 1».

Симонов сообщил, что познакомился со своей второй женой Екатериной на съемках фильма «Корабль», который получился плохим, поэтому его теперь очень сложно где-либо найти.

«Она была очень красивая, обаятельная. Мы играли с ней вместе на сцене в спектакле „Дядя Ваня“. У нас родился сын Василий. Он сейчас актер. Вместе были почти десять лет», — цитирует артиста сайт Teleprogramma.pro.

Брак прервался после того, как в 44 года Симонов познакомился со студенткой-второкурсницей по имени Надежда. Актер признался, что боялся бросать жену и ребенка ради романа с 20-летней девушкой.

«Был страх и беспокойство за сына Василия. Я понимал, что не смогу его видеть круглые сутки, но любовь была сильнее», — сказал он.

Симонов добавил, что со студенткой у них родился сын Владимир, но это не спасло брак. Среди причин расставания с Надеждой он назвал несовпадение характеров, разницу в возрасте и свою нетерпеливость.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Симонов исполнил одну из главных ролей в спектакле, который посетил президент РФ Владимир Путин. После спектакля глава государства назвал игру актеров гениальной.