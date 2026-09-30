Что-то на колесах: Моряк про подарок от Андреасяна на рождение третьего ребенка

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 44 0

Звездные родители воспитывают двух общих дочерей и одного сына.

Фото, видео: Фадеичев Сергей/ТАСС; 5-tv.ru

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Сарик Андреасян на рождение третьего ребенка подарит Лизе Моряк машину мечты

На рождение третьего ребенка актрисе Лизе Моряк муж, режиссер Сарик Андреасян, подарит автомобиль. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере на премьере сериала «Полдень».

Артистка заявила, что у нее шикарный супруг, который сам понимает, что такое событие, как появление на свет сына, нельзя оставлять без презента.

«Я могу сказать, что это что-то на колесах. Но я ничего не буду раскрывать. Потому что если мы действительно купим эту машину, то это просто будет машина из карты желаний», — заявила Моряк.

У актрисы и режиссера трое общих детей. Две дочери Элизабет и Шарлиз, которые родились в 2023 и в 2025 годах соответственно, и сын Эдмон, который появился на свет в сентябре 2026-го.

Также у Сарика Андреасяна есть дети от первого брака с журналисткой Аленой Тимченко. Два старших сына постановщика, Марк и Мартин, родились в 2013 и 2017 годах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Моряк хочет еще одного ребенка. Однако это желание она списывает на гормоны после недавних родов.

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