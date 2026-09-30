Что-то на колесах: Моряк про подарок от Андреасяна на рождение третьего ребенка

Сарик Андреасян на рождение третьего ребенка подарит Лизе Моряк машину мечты

На рождение третьего ребенка актрисе Лизе Моряк муж, режиссер Сарик Андреасян, подарит автомобиль. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере на премьере сериала «Полдень».

Артистка заявила, что у нее шикарный супруг, который сам понимает, что такое событие, как появление на свет сына, нельзя оставлять без презента.

«Я могу сказать, что это что-то на колесах. Но я ничего не буду раскрывать. Потому что если мы действительно купим эту машину, то это просто будет машина из карты желаний», — заявила Моряк.

У актрисы и режиссера трое общих детей. Две дочери Элизабет и Шарлиз, которые родились в 2023 и в 2025 годах соответственно, и сын Эдмон, который появился на свет в сентябре 2026-го.

Также у Сарика Андреасяна есть дети от первого брака с журналисткой Аленой Тимченко. Два старших сына постановщика, Марк и Мартин, родились в 2013 и 2017 годах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лиза Моряк хочет еще одного ребенка. Однако это желание она списывает на гормоны после недавних родов.

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