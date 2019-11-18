Томский губернатор послушал женщин и отменил работу 31 декабря

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение, которым перенес рабочий день с 31 декабря (вторник) на 28 декабря (суббота). Соответствующее сообщение опубликовано на сайте администрации региона.

«Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — объяснил Жвачкин свое решение во время совещания.

Он также посоветовал органам исполнительной власти и местного самоуправления тоже перенести рабочий день с 31 на 28 декабря. При этом губернатор подчеркнул, что чиновники должны успеть выполнить всю нужную работу до Нового года.

«До конца года почти полтора месяца, если надо — работайте с исполнителями в три смены, нужен результат», — подчеркнул он, говоря о реализации нацпроектов.

В текущем году последним рабочим днем станет 31 декабря. В прошлом году им стало 29 декабря — 30 и 31 числа тогда выпали на субботу и воскресенье. В 2020-м году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

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