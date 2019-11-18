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  4. Подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок в суде

Подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок в суде

, 17:03 | Алиса Маркова 22

Заседание прервали на полчаса.

Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский

Женщина по имени Шохиста Каримова, которая является одним из фигурантов дела о теракте в петербургском метрополитене, упала в обморок во время заседания суда. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия», который находился в зале во время произошедшего. После случившегося заседание было прервано на полчаса.

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