Подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок в суде

Женщина по имени Шохиста Каримова, которая является одним из фигурантов дела о теракте в петербургском метрополитене, упала в обморок во время заседания суда. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия», который находился в зале во время произошедшего. После случившегося заседание было прервано на полчаса.