Женщина по имени Шохиста Каримова, которая является одним из фигурантов дела о теракте в петербургском метрополитене, упала в обморок во время заседания суда. Об этом сообщает корреспондент МИЦ «Известия», который находился в зале во время произошедшего. После случившегося заседание было прервано на полчаса.
Подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок в суде
Сегодня, 17:03 | Алиса Маркова Происшествия 22
Заседание прервали на полчаса.
Фото: РИА Новости / Михаил Воскресенский
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