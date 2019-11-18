Прокурор выступил за пожизненный срок двум фигурантам дела о взрыве в метро Петербурга

Прокурор Надежда Тихонова просит суд дать пожизненный срок заключения и назначить штрафы по одному миллиону рублей для основных фигурантов дела о взрыве в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года — Аброру Азимову и Ибрагиму Эрматову.

Также прокурор просит суд признать виновными в теракте 11 фигурантов дела.

«Прошу признать (подсудимых) виновными», — сказала Тихонова.

Перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте:

Аброр Азимов Сейфулла Хакимов Дилмурад Муидинов Содик Ортиков Азамжон Махмудов Махамадюсуф Мирзаалимов Бахрам Эргашев Ибрагим Эрматов Шохиста Каримова Акрам Азимов Мухамадюсуп Эрматов.

Ни один из подсудимых свою вину не признал.

Кроме того, прокурор просит для Ортикова 28 лет строгого режима и штраф один миллион рублей. Мирзаалимову, Махмудову, Хакимову, Ильгашеву — по 27 лет строгого режима и штрафу по одному миллиону рублей.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в петербургское метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», однако ее своевременно нашли и обезвредили.

Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.

Ранее в зале суда подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок.