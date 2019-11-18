Прокурор выступил за пожизненный срок двум фигурантам дела о взрыве в метро Петербурга

Прокурор Надежда Тихонова просит суд дать пожизненный срок заключения и назначить штрафы по одному миллиону рублей для основных фигурантов дела о взрыве в метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года — Аброру Азимову и Ибрагиму Эрматову.
Также прокурор просит суд признать виновными в теракте 11 фигурантов дела.
«Прошу признать (подсудимых) виновными», — сказала Тихонова.
Перед судом предстали 11 обвиняемых по делу о теракте:
- Аброр Азимов
- Сейфулла Хакимов
- Дилмурад Муидинов
- Содик Ортиков
- Азамжон Махмудов
- Махамадюсуф Мирзаалимов
- Бахрам Эргашев
- Ибрагим Эрматов
- Шохиста Каримова
- Акрам Азимов
- Мухамадюсуп Эрматов.
Ни один из подсудимых свою вину не признал.
Кроме того, прокурор просит для Ортикова 28 лет строгого режима и штраф один миллион рублей. Мирзаалимову, Махмудову, Хакимову, Ильгашеву — по 27 лет строгого режима и штрафу по одному миллиону рублей.
По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов 3 апреля 2017 года пронес в петербургское метро два взрывных устройства. Одну бомбу он оставил на платформе станции «Площадь Восстания», однако ее своевременно нашли и обезвредили.
Вторую бомбу Джалилов взорвал в вагоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 15 человек, 67 получили ранения.
Ранее в зале суда подсудимая по делу о теракте в петербургском метро упала в обморок.