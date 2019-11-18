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Курганский депутат вышла на субботник в шубе, ажурных колготках и на каблуках

, 18:43 | Сергей Зеленский Фото 90

Остальные коллеги Татьяны Сазоновой были одеты тепло.

Фото: ВКонтакте @Дом культуры "Созвездие"

Депутат Городской думы Шадринска, руководитель Дома культуры «Созвездие» Татьяна Сазонова решила поддержать призыв губернатора Курганской области Вадима Шумкова и выйти на субботник.

В регионе выпал первый снег, и коллектив ДК во главе с чиновницей вышли прибраться на прилегающей территории.

Все коллеги Сазоновой были одеты подобающе — пуховики, штаны, теплые зимние шапки и капюшоны. Но их руководитель предпочла не менять «кабинетный» стиль и взяла в руки метлу, не переодевая длинную шубу, колготки с рисунком, ботинки на каблуках.

Кроме того, на голове женщины была аккуратная прическа, а в ушах — крупные серьги. Довершал образ «активистки субботника» ярко-красная помада, которая на фото особенно бросается в глаза на фоне блеклого пейзажа местности.

На общей фотографии можно видеть, что в результате уборки был сметен снег на площади около двух квадратных метров, других заметных изменений в обстановке нет.

Пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни посчитали, что такой внешний вид депутата неуместен для субботника и выглядит даже как издевательство:

«Эффективно метет. Разок махнула метлой в одном месте и хорош на этом»

«Да вообще все показуха: обратите внимание на вторую — что же она делает с совковой лопатой, навоз убирать вышла?»

«На субботники не выходят в парадной одежде, а как минимум надевают перчатки и грязную робу, а если человек вышел в новой шубе, с непокрытой головой в мороз, значит, он и не спешит задерживаться на улице»

Однако нашлись и защитники Сазоновой, которые считают, женщина должна в любых обстоятельствах таковой и оставаться.

«Человек пришел на работу ухоженный и одетый, а уж потом на субботник. Что она по-вашему должна в затертых штанах и валенках приходить?»

«Может ей так удобнее, какая кому разница? Главное, чтобы руками шевелила и работала, а не в сторонке стояла»

«И что тут плохого, что женщина и с метлой выглядит как женщина, а не как баба на чайнике?»

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что чиновница из Челябинской области спела вместе с Еленой Темниковой на концерте в Екатеринбурге.

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