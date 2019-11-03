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«Невероятно»: челябинская чиновница спела вместе с Темниковой

, 13:35 Видео 970

Начальница одного из муниципальных подразделений региональной администрации оказалась фанаткой популярной певицы.

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Фото, видео: Instagram @ alenabelitskaya0310

Чиновница из Челябинской области спела вместе с Еленой Темниковой. Девушке удалось попасть на сцену во время концерта любимой артистки в Екатеринбурге — видеозаписью счастливого момента она поделилась в Instagram.

Удачливой фанаткой оказалась руководитель управления социальной защиты населения в городе Пласт Челябинской области Алена Белицкая. Поклоннице удалось не только лично рассказать Темниковой о своем уважении ее таланта, но и договориться о совместном исполнении песни.

Для неожиданного дуэта Белицкая выбрала песню «Импульсы». Темникова с легкостью согласилась и обратилась к своим музыкантам с просьбой исполнить музыкальное сопровождение. Вместе девушки исполнили куплет и припев композиции.

«Это невероятно, смотрю и мурашки, однажды в жизни это однозначно стоит испытать», — описала свои эмоции челябинская чиновница в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Темникова показала машину мечты.

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