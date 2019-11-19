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Киселев: «Чем раньше мы встанем на этот путь, тем быстрее получим результат»

, 3:46 Эфирная новость 3

Планируется, что законопроект о развитии российского виноделия будет рассмотрен в первом чтении.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, 5-tv.ru

В Госдуме в первом чтении рассмотрят законопроект о развитии российского виноделия. Накануне его обсуждала рабочая группа парламента. Документ очень подробный. В нем детально пропишут правила маркировки и розничной продажи вина, статус производителей и самой продукции. Он также предполагает запрет ввоза в страну дешевого импортного сырья — так называемого балка. Российским вином сможет называться только напиток, произведенный из отечественного винограда.

«Мы имеем заключение госправового управления. Основная концепция законопроекта возражений не вызывает, препятствий для принятия Госдумой в первом чтении не усматривается», — заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Подобные законы уже приняты во многих странах, например, в Грузии и Молдавии. И России документ поможет превратиться в один из главных винных регионов мира. Об этом в интервью «Известиям» рассказал председатель союза виноградарей и виноделов России — Дмитрий Киселев. Он отметил, что, несмотря на все стереотипы, Россия вообще прекрасно подходит для виноделия.

«Я думаю, что через лет пять мы будем иметь совершенно другую картину. Это не так долго. Это не быстрый процесс, быстро можно сделать только водку, быстро вино не сделаешь. Есть вещи, которые за две недели и не сделаешь. Есть вещи, которые предопределены природой: нельзя быстро воспитать человека, родить, есть определенные сроки, технологические и природные. Чем раньше мы встанем на этот путь, тем быстрее получим результат», — считает Киселев.

По мнению главы союза виноградарей и виноделов закон поможет не только навести порядок в ценах, на рынке вина, но и вывести на новый уровень винную культуру в России. Какие глобальные изменения ждут отрасль — читайте в интервью Дмитрия Киселева «Известиям» — на портале Iz.ru.

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