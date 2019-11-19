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Опека заинтересовалась семьей, где мать оставила на бабушку 8 больных детей

, 0:33 | Светлана Шевченко 13

О произошедшем правоохранительные органы проинформировали, прибывшие в семью медики, оценив условия, в которых находились дети, как ненадлежащие.

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Reinhardt

Органы опеки заинтересовались многодетной семьей в Москве, где мать оставила на бабушку восемь больных детей.

Ранее с проверкой к ним приехали следователи, внимание которых обратили прибывшие на вызов медики. Они обнаружили в однокомнатной квартире сильно простуженных детей в возрасте от полугода до восьми лет. Их мать отсутствовала дома уже несколько дней. Врачи оценили условия проживания детей, как ненадлежащие, и сообщили об этом в правоохранительные органы.

«В ходе проверки установлено, что дети проживают в неполной семье, состоящей на учете в органах системы профилактики», — сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Как стало известно 5-tv.ru, после осмотра медицинскими работниками было госпитализировано пятеро детей. Один из них, восьмилетний мальчик, в тяжелом состоянии. После проведенного обследования в столичной больнице, возможно, будет решаться вопрос о дальнейшей опеке над детьми.

Известно, что семья не асоциальная. Дети регулярно посещают образовательные учреждения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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