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  4. МВД и Минэкономразвития определили концепцию выдачи «красивых номеров»

МВД и Минэкономразвития определили концепцию выдачи «красивых номеров»

, 8:32 Эфирная новость 82

Теперь запоминающиеся знаки отличия на дороге можно официально приобрести на портале Госуслуг.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев, 5-tv.ru

Купить красивый номер для машины, наконец, можно будет совершенно законно. Концепцию продажи определили МВД и Минэкономики. Об этом пишет «Коммерсант».

Запоминающиеся госзнаки можно будет, приобрести на портале госуслуг, самостоятельно проверив, не занята ли желаемая комбинация букв и чисел. Это, можно сказать, эконом-вариант — пошлина всего десять тысяч рублей.

А вот доступ к базе красивых номеров, из которых можно выбрать желаемый, обойдется в 300 тысяч. Эти правила будут действовать в столице. В регионах тариф будет выше. И кроме того, там можно будет выставить регистрационный знак на аукцион.

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