МВД и Минэкономразвития определили концепцию выдачи «красивых номеров»

Купить красивый номер для машины, наконец, можно будет совершенно законно. Концепцию продажи определили МВД и Минэкономики. Об этом пишет «Коммерсант».

Запоминающиеся госзнаки можно будет, приобрести на портале госуслуг, самостоятельно проверив, не занята ли желаемая комбинация букв и чисел. Это, можно сказать, эконом-вариант — пошлина всего десять тысяч рублей.

А вот доступ к базе красивых номеров, из которых можно выбрать желаемый, обойдется в 300 тысяч. Эти правила будут действовать в столице. В регионах тариф будет выше. И кроме того, там можно будет выставить регистрационный знак на аукцион.