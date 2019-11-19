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Актера Игоря Верника госпитализировали

, 9:51 | Алиса Маркова 64

Артист пожаловался на боли в области желудка.

Фото: ТАСС / Артем Геодакян

Актера Игоря Верника госпитализировали. По информации 5-tv.ru, звезда театра и кино сам приехал в одну из столичных больниц. Артист жаловался на боли в области желудка. По предварительным данным, после окончания обследования 56-летний актер был госпитализирован с острым панкреатитом. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Это уже второй эпизод ухудшения состояния здоровья артиста за месяц. 8 ноября 2019 года Игорь Верник был доставлен в медучреждение с обострением остеохондроза. Артиста увезли в больницу прямо с репетиции спектакля в МХТ имени Чехова. Госпитализации удалось избежать.

56-летнений Игорь Верник во время генерального прогона театральной постановки «Номер 13D» пожаловался на сильные боли в пояснице и онемение ноги. Звезду доставили в Боткинскую больницу. После обследования врачи сообщили о том, что артисту нет нужды оставаться в стационаре. Знаменитости диагностировали обострение остеохондроза.

Игорь Верник в настоящий момент находится дома. Из-за внезапного ухудшения здоровья актера спектакль «Номер 13D» пришлось отменить. Постановку перенесли на следующий год — 31 января 2020.

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