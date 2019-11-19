Жертвы наводнений в Иркутской области остались без помощи

Вопиющая ситуация в Иркутской области. Спустя пять месяцев после разрушительного наводнения, проблема с выплатами компенсаций так и не решена. Люди по-прежнему ждут помощи, а в ответ бумажная волокита и угрозы судебных разбирательств. Как убедился корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Ханин, иркутские чиновники идут на любые уловки, чтобы не платить.

А между тем, жителей региона предупредили о резком похолодании. Уже завтра температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов, и это действительно страшный прогноз, особенно для пострадавших от наводнения районов. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подтопленцы Иркутской области продолжают жить в жутких условиях.