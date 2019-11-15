Видео: подтопленцы Иркутской области продолжают жить в жутких условиях

Иркутские власти не справляются с работой по ликвидации последствий паводка. Пострадавших заставляют обивать пороги чиновничьих кабинетов, а на жалобы отвечают угрозами.

Программа компенсаций провалена. На совещании в Москве вице-премьер Виталий Мутко призвал к ответу губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Прозвучали жесткие оценки и заявления.

«У нас очень много волокиты, бюрократии, отписок, переписок. За каждую тему должно отвечать должностное лицо, уполномоченное давать такие ответы. Не гонять по кругу. Рассмотрел — принял решение», — высказался Мутко.

При этом в Иркутскую область уже давно поступили миллиарды из федерального бюджета, которые несмотря на то, что с момента наводнения прошло уже больше четырех месяцев, пока что не потрачены даже на половину.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что около 90% подтопленцев под Иркутском заявили о проблемах с получением компенсаций.