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  4. Фото: Пожилой мужчина выехал на «встречку» и устроил ДТП с тремя погибшими

Фото: Пожилой мужчина выехал на «встречку» и устроил ДТП с тремя погибшими

, 10:46 | Игорь Рязов Фото 45

Авария в Ростовской области унесла жизни 70-летнего и 36-летнего водителей, а также трехлетнего ребенка.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, ОИиОС ГУ МВД по Ростовской области

Автомобильная авария с тремя погибшими произошла утром 19 ноября в Ростовской области. О подробностях произошедшего 5-tv.ru рассказали в отделе информации и общественных связей главка МВД по региону.

ДТП произошло в 07:50 утра на 174-м километре трассы Котельниково — Песчанокопское. По предварительным данным, его виновником стал 70-летний водитель автомобиля ВАЗ 2110 (Lada 110). Он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с Lada Priora.

ОИиОС ГУ МВД по Ростовской области

В результате аварии погиб водитель ВАЗ 2110. Также на месте скончались 36-летний мужчина, сидевший за рулем Lada Priora, и его трехлетний пассажир. Два человека пострадали — по одной женщине из каждой машины.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом смертельном ДТП — на Урале высокопоставленный полицейский на большой скорости сбил пенсионерку.

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