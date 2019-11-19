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Мэр Петропавловска-Камчатского неожиданно подал в отставку

, 10:58 | Игорь Рязов 39

Незадолго до сообщения об уходе глава города Виталий Иваненко был госпитализирован.

Фото: Pkgo.ru

Мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко неожиданно подал в отставку. Сообщение об этом появилось на сайте администрации города.

«Состояние моего здоровья и семейные обстоятельства не позволяют мне в дальнейшем исполнять полномочия главы города в полной мере. В связи с этим я принял такое решение», — объяснил Иваненко.

Он выразил благодарность жителям Петропавловска-Камчатского за оказанную ему поддержку и доверие. Он также оотметил, что город продолжит динамично развиваться. Решение по отставке мэра будет принято на ближайшем заседании гордумы.

Незадолго до появления этого заявления Иваненко был экстренно госпитализирован. Его доставили в городскую больницу № 1, сообщало местное издание «Кам 24». Утверждалось, что мэра положили в кардиологический стационар. Источник сообщил, что у него обнаружили проблемы с сердцем.

Пока мэр официально находится на больничном. Его обязанности взяла на себя Юлия Иванова — первый заместитель главы города.

Виталию Иваненко 42 года. Он стал мэром Петропавловска-Камчатского в 2016 году, и должен был работать до 2021-го. В прошлом году 5-tv.ru писал, что мэр вошел в комиссию, которая закрыла местную школу на карантин. Причиной стали многочисленные жалобы детей.

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