Рудковская с сыном вышла в свет в платье с трехметровым шлейфом

Яна Рудковская в сопровождении шестилетнего сына Саши Плющенко посетила бал дебютанток Tatler. На праздник в столичный Дом Пашкова продюсер явилась в винтажном платье с глубоким декольте и вырезом на ноге. Трехметровый шлейф наряда дополняли страусиные перья.

Поклонники вновь неоднозначно оценили «птичью» тему в образе Рудковской. Ее уже критиковали за выход с разноцветными перьями на вручении премии «Женщина года». Тогда хейтеры сравнили теледиву с попугаем. Не всем понравилась и длина подола. Из-за него наряд Яны назвали покрывалом. Но больше замечаний на этот раз вызвало ее поведение при мальчике.

Instagram @gnomgnomych

44-летняя светская львица сфотографировалась с Гном Гномычем минимум в пяти местах. Фанаты посчитали, что звездная мать утомляет ребенка. Другие обратили внимание, что при каждой фотосессии с сыном Рудковская отставляет оголенную ногу. Это было бы уместно с супругом, но не с маленьким Сашей, посчитали подписчики страницы Гном Гномыча в Instagram.

«Для чего это все ребенку? Не пойму»;

«Бедный ребенок, как же ты ………. (измучился — Прим. ред.)»;

«Пошло! С голыми ногами очень пошло. Хотя я ваша поклонница, но в данном случае не поддерживаю. Смотрю и становится некомфортно».

«Яна, вы супер, но фото с сыном должны быть семейными и нежными, никак не с оголенными ногами, тут должен был сниматься ваш муж», — ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем запомнился девятый бал дебютанток Tatler.