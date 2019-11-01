  1. Пятый канал
  4. Более 60% россиян недовольны качеством здравоохранения: на Госсовете искали решение этой проблемы

Более 60% россиян недовольны качеством здравоохранения: на Госсовете искали решение этой проблемы

, 5:58 Эфирная новость 57

Ценность заседания в Калининграде состояла в том, что некоторые вопросы общественники могли напрямую обсудить с чиновниками, уполномоченными принимать конкретные решения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В Калининграде Владимир Путин провел расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. В первую очередь говорили о качестве медицинской помощи в регионах. В основном это относится к первичному звену — поликлиникам, амбулаториям, районным больницам. Их работой недовольны более 60% граждан.

Прежде чем обсудить первичное звено здравоохранения с губернаторами, президент хочет услышать мнение общественности. От работы районных больниц, поликлиник зависит здоровье каждого из нас. Много вопросов к тому, как регионы тратят деньги на медицину.

Подробности в видеосюжете Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники Госсовета рассказали о впечатлениях по итогам заседания о медицине.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.77
-0.10 71.19
0.18
Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!

Последние новости

7:30
В Екатеринбурге подведут итоги конкурса WorldSkills Hi-Tech 2019
7:21
Американцы удивились способу транспортировки истребителя в России
7:13
«Медуза Горгона»: Maruv взорвала сеть новым образом — фото
7:05
ВКС России и ВВС Сербии ведут совместные учения в Астраханской области — видео
7:01
Лайфхак: как самому сделать ситечко для чая — видео
6:53
Петербургских школьников провели дорогой прадедов-участников Великой Отечественной войны

Сейчас читают

Гороскоп на 1 ноября: Девы, если не сейчас, то когда?!
«Какой вид сзади!» Глюкоза не постеснялась потолстеть и поседеть — фото
Сотрудник морга Екатеринбурга публиковал фото тел с чудовищными комментариями

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев