Более 60% россиян недовольны качеством здравоохранения: на Госсовете искали решение этой проблемы

В Калининграде Владимир Путин провел расширенное заседание Госсовета по вопросам здравоохранения. В первую очередь говорили о качестве медицинской помощи в регионах. В основном это относится к первичному звену — поликлиникам, амбулаториям, районным больницам. Их работой недовольны более 60% граждан.

Прежде чем обсудить первичное звено здравоохранения с губернаторами, президент хочет услышать мнение общественности. От работы районных больниц, поликлиник зависит здоровье каждого из нас. Много вопросов к тому, как регионы тратят деньги на медицину.

Подробности в видеосюжете Николая Иванова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участники Госсовета рассказали о впечатлениях по итогам заседания о медицине.