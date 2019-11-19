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Венцеслав Венгржановский злоупотребляет алкоголем и погряз в кредитах

, 18:37 | Валентин Черников 41

У звезды «Дома-2» не хватает средств на проезд и сигареты, но находятся деньги на алкоголь, говорят его знакомые.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Максим Шеметов

Один из самых ярких участников «Дома-2» Венцеслав Венгржановский стал алкозависимым и оказался в долговой яме, пишет журнал «СтарХит».

Звезда телестройски покинул проект шесть лет назад. С тех пор он пошел по наклонной. Как говорят о нем соседи и знакомые, 38-летний Венгржановский живет в «обшарпанной халупе» в Подмосковье. Его постоянно видят пьяным.

Венцеслав нигде не работает, хотя предложения поступали. Вместо этого бывший шоумен набрал кредитов на несколько миллионов рублей и не торопится возвращать деньги. Близкие говорят, что он давно все потратил и теперь не может купить даже сигареты. Хотя, находит деньги на спиртное.

Издание опубликовало видео чудачеств Венгржановского. На них экс-участник телепроекта занимается сексом, закатывает скандал в детской музыкальной школе и отказывает знакомому на очередное предложение о работе. На претензии приятеля о срыве двух концертов Венцеслав отвечает, что ему мало платят, и предлагает поехать к проституткам. Не исключено, что эти видеоролики постановочные и сняты, чтобы напомнить интернет-пользователям о бывшем шоумене.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева исправилась после «голого» фото с сыном.

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