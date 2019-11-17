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«Так-то лучше!»: Звезда «Дома-2» исправилась после «голого» фото с сыном

, 21:22 | Анастасия Игонина Фото 54

Нелли Ермолаева опубликовала новый снимок — на этот раз она решила надеть на себя хоть что-нибудь.

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Фото, видео: Instagram @ermolaevanelly

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева не оставила без внимания негативные комментарии поклонников. После того, как фолловеры раскритиковали ее за обнаженное фото с сыном, бизнес-леди опубликовала новый кадр — поскромнее.

Снимок копирует позу на предыдущем фото — Нелли стоит боком к камере, держа сына на руках. Только на этот раз на девушке боди телесного цвета, а на малыше — нюдовый комбинезончик.

Instagram @ermolaevanelly

Очевидно, оба снимка были сделаны во время одной фотосессии, однако очередность их публикации заставила фолловеров думать, что Ермолаева прислушалась к их мнению.

«Так-то лучше!»

«А вот сейчас очень даже хорошо!»

«Во, Нелли, вот так круто!»

Впрочем, та часть поклонников, которая в прошлый раз встала на защиту девушки, теперь разочарована. На их взгляд, в такой интерпретации снимок утратил выразительность и эстетическую ценность.

«Таки фото без одежды было более творчески интересным!»

«А мне предыдущая версия очень понравилась! Смелая и одновременно такая милая», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что участница «Дома-2» ездила десять лет по поддельным водительским правам.

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