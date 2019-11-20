В Петербурге определились с названием арт-парка на Петроградской стороне

В Петербурге завершились общественные слушания по будущему арт-парку, в самом сердце города — на берегу Невы рядом с Петропавловской крепостью, напротив стрелки Васильевского острова.

Горожане определились с названием — оно историческое «Тучков буян», то есть Тучкова пристань. И высказали пожелания по объектам.

Итак, должен быть главный городской газон и зимний каток, ботанический сад, фонтаны-шутихи, когда струи воды бьют непостоянно, окатывая прохожих, и открытая сцена. Так голосовали онлайн. А вот когда проводили анкетирование вместо сцены выбрали детский городок. Театр балета Бориса Эйфмана не обсуждается, его уже строят.

Все это должны увязать в одну концепцию архитекторы. Объявлен международный конкурс, с призовым фондом почти в 40 миллионов рублей. Победителя и окончательный проект объявят летом на экономическом форуме.