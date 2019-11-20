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  4. В Петербурге определились с названием арт-парка на Петроградской стороне

В Петербурге определились с названием арт-парка на Петроградской стороне

, 4:18 Эфирная новость 28

В Северной столице завершились общественные слушания по будущему проекту. Горожане не только определились с названием, но и высказали пожелания по объектам в нем.

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Фото, видео: ТАСС / Петр Ковалев, 5-tv.ru

В Петербурге завершились общественные слушания по будущему арт-парку, в самом сердце города — на берегу Невы рядом с Петропавловской крепостью, напротив стрелки Васильевского острова.

Горожане определились с названием — оно историческое «Тучков буян», то есть Тучкова пристань. И высказали пожелания по объектам.

Итак, должен быть главный городской газон и зимний каток, ботанический сад, фонтаны-шутихи, когда струи воды бьют непостоянно, окатывая прохожих, и открытая сцена. Так голосовали онлайн. А вот когда проводили анкетирование вместо сцены выбрали детский городок. Театр балета Бориса Эйфмана не обсуждается, его уже строят.

Все это должны увязать в одну концепцию архитекторы. Объявлен международный конкурс, с призовым фондом почти в 40 миллионов рублей. Победителя и окончательный проект объявят летом на экономическом форуме.

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