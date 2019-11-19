Сергей Боярский прокомментировал сообщения об аварии с участием Mercedes отца

Депутат Госдумы РФ Сергей Боярский прокомментировал 5-tv.ru сообщения, появившиеся в СМИ, о том что автомобиль Mercedes с такими же номерами, как у актера Михаила Боярского, насмерть сбил человека на улице Оптиков в Приморском районе Санкт-Петербурга. Водитель с места происшествия якобы скрылся.

«Не было никакой аварии. Есть какое-то сообщение непонятное. Сейчас его проверяют. Папа в Москве, машина на месте у дома стоит. Целая и невредимая», — заявил Боярский-младший.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, около месяца назад Боярский был замечен в центре Северной столице за рулем немецкого люксового автомобиля с номерами О022СА98. Именно такие номера по информации издания «Невский новости» в настоящее время проходят по ориентировке дорожно-транспортной полиции.

В ГИБДД Петербурга сообщили, что подобной аварии на этом месте за последние дни не было. Обстоятельства ЧП устанавливаются.