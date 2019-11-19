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Директор Боярского опроверг версию, что кто-то мог находиться за рулем Mercedes актера

, 22:46 | Светлана Шевченко Эксклюзивное интервью 165

В петербургской полиции о вовсе опровергли факт самого смертельного ДТП на улице Оптиков, в котором якобы принимал участие автомобиль Михаила Боярского.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, 5-tv.ru

Концертный директор Михаила Боярского Александр Зыкин считает, что никто из родственников или знакомых актера не мог находиться за рулем принадлежащего ему автомобиля Mercedes.

«Михаил Сергеевич сейчас в Москве», — заявил Зыкин в интервью 5-tv.ru.

В петербургской полиции о вовсе опровергли факт самого смертельного ДТП на улице Оптиков, в котором якобы принимал участие автомобиль Михаила Боярского. Нелепой шуткой назвал происходящее и его сын Сергей, добавив, что все это могут быть отголоски истории с неправильной парковкой, которая была месяц назад.

Ранее «Невские новости» сообщили о том, что автомобиль Mercedes с такими же номерами, как у Михаила Боярского якобы сбил насмерть человека на улице Оптиков.

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