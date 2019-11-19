Директор Боярского опроверг версию, что кто-то мог находиться за рулем Mercedes актера

Концертный директор Михаила Боярского Александр Зыкин считает, что никто из родственников или знакомых актера не мог находиться за рулем принадлежащего ему автомобиля Mercedes.

«Михаил Сергеевич сейчас в Москве», — заявил Зыкин в интервью 5-tv.ru.

В петербургской полиции о вовсе опровергли факт самого смертельного ДТП на улице Оптиков, в котором якобы принимал участие автомобиль Михаила Боярского. Нелепой шуткой назвал происходящее и его сын Сергей, добавив, что все это могут быть отголоски истории с неправильной парковкой, которая была месяц назад.

Ранее «Невские новости» сообщили о том, что автомобиль Mercedes с такими же номерами, как у Михаила Боярского якобы сбил насмерть человека на улице Оптиков.