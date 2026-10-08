Гроб с телом Анатолия Кашпировского вынесли из траурного зала под аплодисменты

В Москве простились с Анатолием Кашпировским

Гроб с телом психотерапевта и телеведущего Анатолия Кашпировского вынесли из траурного зала Троекуровского кладбища под аплодисменты. Церемония прощания с психотерапевтом прошла в Москве, кадры публикует 5-tv.ru.

Проводить Кашпировского пришли его близкие, коллеги и поклонники. Люди несли цветы, некоторые из присутствующих плакали. Гроб был украшен розами. Вдова психотерапевта Гулизар Чалбашова не смогла сдержать эмоций и плакала во время церемонии.

Кашпировский умер 3 октября в больнице в возрасте 87 лет. После смерти психотерапевта родственники рассказали о его пожеланиях относительно погребения. Племянник Юрий Мамаев сообщил, что Кашпировский просил кремировать его тело. Однако первоначально близкие рассматривали вариант обычного захоронения.

Позднее мать Алексея Фуштея, которого называют внебрачным сыном психотерапевта, рассказала о намерении провести кремацию и похоронить Кашпировского в Виннице рядом с матерью.

У психотерапевта остались сын Сергей, живущий в США, и дочь Эллина, которую Гулизар родила год назад. Сергей на церемонию прощания не приехал.

Анатолий Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница, Украинская ССР. После окончания Винницкого медицинского института он работал психиатром, а всесоюзную известность приобрел в конце 1980-х, когда на телевидении начали выходить его сеансы психотерапии. Передачи собирали многомиллионную аудиторию, а самого Кашпировского в прессе и среди зрителей нередко называли «целителем» и «магом».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экстрасенс Никита Турчин назвал Анатолия Кашпировского одним из главных символов телевизионной магии. По словам Турчина, он познакомился с психотерапевтом после его возвращения в Россию. Он отметил, что Кашпировский не любил журналистов, поэтому добиться от него полноценного интервью было непросто. Турчин подчеркнул, что считает масштаб личности Кашпировского шире образа экстрасенса или гипнотизера. Он также напомнил, что психотерапевт занимался спортом, был депутатом и выступал переговорщиком с террористами.

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