«Я обнажена»: как снимали постельную сцену с Шэрон Стоун и Майклом Дугласом

Шэрон Стоун получила раздражение кожи на съемках постельной сцены с Майклом Дугласом

Во время съемок фильма «Основной инстинкт» актриса Шэрон Стоун получила раздражение кожи из-за щетины своего коллеги Майкла Дугласа. Подробностями работы над эротическим триллером актер поделился в своих новых мемуарах One Helluva Ride.

По словам Дугласа, он и Стоун договорились не использовать дублеров во время интимных сцен. Один из эпизодов снимали в общей сложности пять дней. В начале съемки Стоун использовала специальную накладку, однако позднее отказалась от нее.

«Давайте перестанем притворяться. Я обнажена, и все это знают. Продолжаем», — вспоминает актер ее слова.

Во время одного из дублей Стоун пожаловалась на щетину партнера. По словам Дугласа, он заметил, что верхняя часть ее бедра покраснела и была сильно натерта. Актер признался, что чувствовал себя неловко из-за причиненного актрисе дискомфорта.

При этом Дуглас подчеркнул, что, несмотря на реалистичность сцен в готовом фильме, между ним и Стоун во время съемок не было интимных отношений.

Для роли актер также похудел примерно на 11 килограммов. При этом он заранее предупредил продюсеров, что не согласится на полную наготу. Стоун, напротив, снялась обнаженной в знаменитой сцене допроса.

«Основной инстинкт» вышел в 1992 году и стал крупным кассовым успехом, одновременно вызвав скандал из-за сцен секса, насилия и обнажения.

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