«Такие нравы»: Никас Сафронов признался в подаренной ему 12-летней девочке

Заслуженный художник России Никас Сафронов заступился за своего всемирно известного коллегу — легендарного Поля Гогена, вокруг которого разгорается скандал. Французский постимпрессионист (1848 — 1903) значительную часть жизни провел на Таити, где ему позировали местные девочки и женщины.

Однако в последнее время в западной искусствоведческой среде стали звучать обвинения в адрес Гогена, что он якобы состоял в интимных отношениях с несовершеннолетними жительницами острова.

Сафронов считает, что на Западе уже устали искать из ныне живущих жертв, которых можно было бы погрузить в очередной сексуальный скандал, а потому принялись за умерших знаменитостей.

«По большому счету, это все только один, но очень зримый пример кризиса западноевропейской культуры и соответствующей модели цивилизации. Всегда были желающие поговорить о личной жизни Чайковского и его сексуальной ориентации, о любовных связях Пушкина, о признаках педофилии Набокова», — приводит его слова «Ридус».

Российский художник считает недопустимым оценивать творца по его частной жизни.

«Микеланджело был гомосексуалистом, Леонардо да Винчи вскрывал трупы, что было просто невообразимо для того времени. Караваджо был убийцей, с азартом участвовал в различных турнирах. И что, их теперь всех запретить?» — возмущается он.

Сафронов напомнил, что в разные времена существовали отличные друг от друга ценности, которые современного человека могут шокировать, и привел пример из своей жизни.

«На острове в Эквадоре вождь подарил мне свою 12-летнюю дочь. Там у них такие нравы, они смотрят на эти вещи спокойно, такова традиция. Я, конечно, оставил девочку с семьей», — уточнил Сафронов.

Про скандал с Гогеном он также добавил, что это напоминает «дикие времена инквизиции», а «маразм крепчает и охватывает сознание все большего числа людей», в том числе искусствоведов.

В июне самый ранний рисунок Поля Гогена был продан на аукционе за 80 тысяч евро.