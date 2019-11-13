ОНФ попросил прокуратуру проверить оказание помощи пострадавшим после паводка в Приангарье

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в прокуратуру Иркутской области с просьбой провести проверку по факту выявленных нарушений в ликвидации последствий паводка в Приангарье. Сопредседатель регионального штаба ОНФ в регионе Сергей Апанович лично встретился заместителем прокурора Иркутской области Романом Шергиным и передал ему поручение. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе ОНФ уточнили, что обращение планируется рассмотреть в кратчайшие сроки в связи с наступлением холодов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ходе опроса активисты ОНФ выяснили, что поручения президента России Владимира Путина по ликвидации последствий паводка в Иркутской области не выполняются. Большинство проблем жителей региона остались не разрешены. Многие пострадавшие от наводнения так и не смогли добиться получения компенсации и восстановить документы.