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Мужчина долго ждал помощи у входа в поликлинику под Липецком

, 8:01 Эфирная новость 64

На кадрах, снятых очевидцами, люди спокойно проходят мимо пострадавшего.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov, 5-tv.ru

В Липецкой области разгорается скандал из-за вопиющего случая в поликлинике. Мужчине стало плохо прямо у дверей медучреждения.

Он не успел обратиться за помощью и упал на крыльце. На кадрах, снятых очевидцами, люди спокойно проходят мимо мужчины. Лишь через несколько минут на помощь приходит женщина. Является ли она медработником, не известно.

В местной администрации заявили, что мужчину госпитализировали спустя три минуты после того, как у него случился приступ. Но пользователи сети и местные жители требуют наказать медиков за то, что вообще допустили такую ситуацию.

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