Мужчина долго ждал помощи у входа в поликлинику под Липецком

В Липецкой области разгорается скандал из-за вопиющего случая в поликлинике. Мужчине стало плохо прямо у дверей медучреждения.

Он не успел обратиться за помощью и упал на крыльце. На кадрах, снятых очевидцами, люди спокойно проходят мимо мужчины. Лишь через несколько минут на помощь приходит женщина. Является ли она медработником, не известно.

В местной администрации заявили, что мужчину госпитализировали спустя три минуты после того, как у него случился приступ. Но пользователи сети и местные жители требуют наказать медиков за то, что вообще допустили такую ситуацию.