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  4. Черчесов отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

Черчесов отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Дзюбы

, 8:54 | Ниса Мурзанаева Видео 239

Капитан сборной не смог отличиться в матче с Сан-Марино. С трибун то и дело раздавались оскорбительные речевки в его адрес.

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Фото, видео: Reuters

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 51

Главный тренер сборной РФ по футболу Станислав Черчесов отреагировал на оскорбления болельщиков в адрес Артема Дзюбы. Ранее российская команда выиграла встречу с Сан-Марино со счетом 5:0. Однако футболист не смог отличиться в победном матче. С трибун то и дело раздавались речевки-оскорбления в его адрес.

«Приехать в Сан-Марино и оскорблять капитана, это надо уметь. Оставим на их совести, а мы будем идти своей дорогой», — цитирует слова главного тренера ТАСС.

По словам Станислава Черчесова, Артем Дзюба полностью справился с поставленной на матч задачей, и у него была пара моментов, когда он мог забить.

«Задание на игру он выполнил», — убежденно заявил Черчесов.

Встреча российской сборной и Сан-Марино стала заключительной в отборочном турнире чемпионата Европы. В матче сразу три россиянина забили свои дебютные голы: Далер Кузяев, Сергей Петров и Николай Комличенко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сборная России разгромила Сан-Марино в последнем матче отбора на Евро-2020.

Тема:
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