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  4. Видео: Автомобилист привязал к машине собаку и протащил ее по Киевскому шоссе

Видео: Автомобилист привязал к машине собаку и протащил ее по Киевскому шоссе

, 21:57 Внимание: шокирующие кадры! 166

Жестокие действия водителя пресекли неравнодушные граждане.

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Фото, видео : РИА Новости / Евгения Новоженина, ВКонтакте @Живодерам НЕТ

Очевидцы выложили в сеть шокирующее видео, на котором автомобилист тащит привязанную к машине собаку по Киевскому шоссе в Москве. На кадрах видно, как бедное животное на полусогнутых лапах пытается бежать в след за «вазовской девяносто девятой». Жестокие действия водителя пресекли неравнодушные граждане, преградив живодеру дорогу.

Вопиющий инцидент произошел в субботу, 17 августа. Как стало известно 5-tv.ru, собака, очень похожая на алабая, принадлежит знакомому жестокого автолюбителя. Якобы он где-то ее нашел и пытался таким образом вернуть владельцу. По словам зоозащитников, мужчина в последствии сбежал, бросив и собаку, и машину.

Животное приходит в себя, о дальнейшей его судьбе ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети ополчились на автоледи, раздавившую кота в пешеходной зоне Симферополя.

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