  1. Пятый канал
  4. «Отбили у нелюдей»: Ольга Орлова о собаке, которую привязали к машине и тащили по шоссе

«Отбили у нелюдей»: Ольга Орлова о собаке, которую привязали к машине и тащили по шоссе

, 0:43 Видео 70

Известная певица и телеведущая рассказала о судьбе алабая, который едва не стал жертвой жестокого обращения.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @olgaorlova1311

Известная российская певица Ольга Орлова не осталась в стороне, когда узнала о шокирующем инциденте, который произошел в субботу, 17 августа, в Москве. Автомобилист привязал собаку с травмированной лапой к машине и потащил по Киевскому шоссе. Бедное животное на полусогнутых лапах пыталось бежать в след за авто.

Очевидцами бесчеловечного поступка стали десятки людей, которые остановили машину и опубликовали запись с произошедшем в соцсетях, вызвав общественный резонанс. Зоозащитники забрали животное и заявили, что отправят пса на обследование, лечение и на передержку.

К спасательной операции подключилась и певица Ольга Орлова. Она опубликовала на своей страничке в Instagram серию видео, на которых показала пса и рассказала о его судьбе.

«Собаку отбили у этих нелюдей. Собачку забрали. Мы сейчас едем к ней. Приехал наш алабайчик. Собака на месте. Ребят, не волнуйтесь. Хэппи энд. Спасибо за репосты и волнение. Нам нужны сборы на алабайчика. Нам нужно, чтобы собака получила полноценное лечение, потому что она в запущенном состоянии», сказала Ольга Орлова.

Также певица оставила в подписи к публикации реквизиты для тех, кто захочет отправить деньги на помощь собаке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соцсети ополчились на автоледи, раздавившую кота в пешеходной зоне Симферополя.

Читайте также

+14° Днём +22°
Ночью +10°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 августа

Последние новости

0:52
Около 40 человек погибли в результате взрыва на свадьбе в Афганистане
0:43
«Отбили у нелюдей»: Ольга Орлова о собаке, которую привязали к машине и тащили по шоссе
0:27
День святого Евстигнея: что категорически нельзя делать 18 августа
23:55
Взрыв прогремел во время свадебной церемонии в Кабуле, пострадали не менее 20 человек
23:39
«Ростом в папу»: Звезда «Универа» показала повзрослевшую дочь
23:17
«Это позор»: Дзюба обрушился с критикой на судейство в матче с «Ахматом»

Сейчас читают

Фото: На могиле Веры Глаголевой спустя два года после смерти установили памятник
Видео: Автомобилист привязал к машине собаку и протащил ее по Киевскому шоссе
Лиза Галкина ответила на вечный вопрос, что появилось раньше — курица или яйцо

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги