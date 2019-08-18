«Отбили у нелюдей»: Ольга Орлова о собаке, которую привязали к машине и тащили по шоссе

Известная российская певица Ольга Орлова не осталась в стороне, когда узнала о шокирующем инциденте, который произошел в субботу, 17 августа, в Москве. Автомобилист привязал собаку с травмированной лапой к машине и потащил по Киевскому шоссе. Бедное животное на полусогнутых лапах пыталось бежать в след за авто.

Очевидцами бесчеловечного поступка стали десятки людей, которые остановили машину и опубликовали запись с произошедшем в соцсетях, вызвав общественный резонанс. Зоозащитники забрали животное и заявили, что отправят пса на обследование, лечение и на передержку.

К спасательной операции подключилась и певица Ольга Орлова. Она опубликовала на своей страничке в Instagram серию видео, на которых показала пса и рассказала о его судьбе.

«Собаку отбили у этих нелюдей. Собачку забрали. Мы сейчас едем к ней. Приехал наш алабайчик. Собака на месте. Ребят, не волнуйтесь. Хэппи энд. Спасибо за репосты и волнение. Нам нужны сборы на алабайчика. Нам нужно, чтобы собака получила полноценное лечение, потому что она в запущенном состоянии», — сказала Ольга Орлова.

Также певица оставила в подписи к публикации реквизиты для тех, кто захочет отправить деньги на помощь собаке.

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